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09.11.2026 06:31:29
OCCL vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
OCCL stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
OCCL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,58 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,74 INR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 2,57 Milliarden INR gegenüber 1,20 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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