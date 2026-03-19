Ocean Power Technologies stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ocean Power Technologies präsentierte am 17.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 37,80 Prozent zurück. Hier wurden 0,5 Millionen USD gegenüber 0,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at