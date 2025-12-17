Ocean Power Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ocean Power Technologies gab am 15.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,06 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Ocean Power Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,4 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 82,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at