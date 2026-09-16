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16.09.2026 06:31:29
Ocean Power Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Ocean Power Technologies hat am 14.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,28 USD gegenüber -1,200 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ocean Power Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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