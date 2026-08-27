Ocean Sun AS Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ocean Sun AS Registered hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,04 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ocean Sun AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,100 NOK vermeldet.

Umsatzseitig standen 0,1 Millionen NOK in den Büchern – ein Minus von 61,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ocean Sun AS Registered 0,2 Millionen NOK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at