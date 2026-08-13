OCEAN SYSTEM: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

OCEAN SYSTEM hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 45,53 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 49,66 JPY je Aktie erzielt worden.

OCEAN SYSTEM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,00 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 24,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at