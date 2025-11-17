OCEAN SYSTEM veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

OCEAN SYSTEM hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 26,30 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 29,01 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,34 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22,15 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at