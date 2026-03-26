Ocean Thermal Energy informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ocean Thermal Energy hat am 24.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,340 USD. Im Vorjahr waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at