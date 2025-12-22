22.12.2025 06:31:29

Ocean Thermal Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ocean Thermal Energy hat am 19.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Ocean Thermal Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,38 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at

