Ocean Thermal Energy stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ocean Thermal Energy hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 135,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ocean Thermal Energy einen Umsatz von 0,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at