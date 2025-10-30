Ocean Thermal Energy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ocean Thermal Energy lud am 27.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,010 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at