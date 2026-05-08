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08.05.2026 06:31:29
OceanaGold: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
OceanaGold stellte am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,40 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte OceanaGold ein EPS von 0,600 CAD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat OceanaGold 980,1 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 89,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 516,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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