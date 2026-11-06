OceanaGold präsentierte Quartalsergebnisse

OceanaGold ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat OceanaGold die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 CAD. Im Vorjahresviertel hatte OceanaGold 0,520 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 916,8 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 617,6 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at