OceanaGold Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

OceanaGold Registered gab am 06.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,09 Milliarden PHP vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,84 Milliarden PHP in den Büchern standen.

