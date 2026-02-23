OceanaGold Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

OceanaGold Registered ließ sich am 20.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat OceanaGold Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 53,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,14 Milliarden PHP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,65 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,73 PHP für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,15 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25,23 Milliarden PHP ausgewiesen. Im Vorjahr waren 19,65 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at