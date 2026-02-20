OceanaGold vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

OceanaGold hat am 18.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 2,01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte OceanaGold 0,590 CAD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat OceanaGold in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 909,7 Millionen CAD im Vergleich zu 597,6 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurden 3,80 CAD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte OceanaGold 1,07 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 49,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,65 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,77 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at