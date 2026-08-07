OceanaGold: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

OceanaGold äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1,38 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,680 CAD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat OceanaGold mit einem Umsatz von insgesamt 896,1 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 598,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 49,66 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at