Oceaneering International: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Oceaneering International lud am 18.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,550 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 668,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 713,5 Millionen USD umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 3,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,44 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,62 Prozent auf 2,78 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at