Oceaneering International legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Oceaneering International hat am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,52 USD. Im letzten Jahr hatte Oceaneering International einen Gewinn von 0,710 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 784,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 742,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at