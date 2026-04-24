Oceaneering International öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Oceaneering International ließ sich am 22.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Oceaneering International die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,490 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 692,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 674,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at