Oceaneering International präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Oceaneering International stellte am 22.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Oceaneering International ein EPS von 0,540 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Oceaneering International 768,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 698,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at