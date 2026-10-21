Oceaneering International Aktie
WKN: 865291 / ISIN: US6752321025
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21.10.2026 23:31:02
Oceaneering Q3 Profit Falls 26%
(RTTNews) - Oceaneering International, Inc. (OII) reported third-quarter net income attributable to the company of $52.6 million or $0.52 per share, down 26% from $71.3 million or $0.71 per share last year.
Revenue increased 6% to $784.6 million from $742.9 million.
For the fourth quarter, Oceaneering expects revenue to increase year over year and EBITDA of $85 million to $95 million.
The company initiated full-year 2027 EBITDA guidance of $430 million to $480 million and expects free cash flow to exceed its forecast for 2026.
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