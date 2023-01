OceanFirst Financial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

OceanFirst Financial hat am 20.01.2023 die Bücher zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,670 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,480 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 134,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 90,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,34 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,86 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 436,57 Millionen USD gegenüber 357,27 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,29 USD und einen Umsatz von 419,88 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.at