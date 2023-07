OceanFirst Financial hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

OceanFirst Financial hat am 21.07.2023 das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,460 USD. Im letzten Jahr hatte OceanFirst Financial einen Gewinn von 0,590 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 101,0 Millionen USD gegenüber 98,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at