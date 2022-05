OceanFirst Financial verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

OceanFirst Financial äußerte sich am 29.04.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,490 USD. Im Vorjahresviertel hatte OceanFirst Financial 0,440 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,44 Prozent auf 93,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 94,4 Millionen USD gelegen.

