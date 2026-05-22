Oceanic Iron Ore stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Oceanic Iron Ore hat am 20.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,10 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Oceanic Iron Ore ein Ergebnis je Aktie von -0,060 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at