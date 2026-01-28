|
Oceanic Wind Energy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Oceanic Wind Energy hat am 26.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS für das Geschäftsjahr wurde mit 0,010 CAD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 CAD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
