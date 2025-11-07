OCHI: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

OCHI gab am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,45 JPY gegenüber 8,43 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,78 Prozent auf 29,16 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at