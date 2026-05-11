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11.05.2026 06:31:29
OCHI hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
OCHI hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 25,86 JPY. Im letzten Jahr hatte OCHI einen Gewinn von 17,29 JPY je Aktie eingefahren.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,27 Prozent auf 30,32 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 100,56 JPY. Im Vorjahr waren 80,17 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat OCHI in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 120,43 Milliarden JPY im Vergleich zu 117,08 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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