OCHI öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

OCHI hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 36,15 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 25,44 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat OCHI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 30,50 Milliarden JPY im Vergleich zu 29,37 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at