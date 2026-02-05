OCHI: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

OCHI stellte am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 32,81 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 23,45 JPY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 31,59 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte OCHI einen Umsatz von 30,76 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at