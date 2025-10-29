OCI Company: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

OCI Company hat am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -5392,69 KRW. Ein Jahr zuvor waren 1600,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 476,38 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 588,71 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at