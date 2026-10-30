OCI Company hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

OCI Company ließ sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat OCI Company die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1016,81 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -1950,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1 062,18 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 845,11 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at