OCI Company legte Quartalsergebnis vor

OCI Company lud am 22.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3348,68 KRW. Im Vorjahresviertel waren -81,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat OCI Company im vergangenen Quartal 535,01 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte OCI Company 526,98 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at