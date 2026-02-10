10.02.2026 06:31:29

OCI Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

OCI Company lud am 09.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 93,32 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte OCI Company 1948,00 KRW je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,10 Prozent auf 467,29 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 519,77 Milliarden KRW gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -7648,770 KRW. Im Vorjahr waren 10850,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2 009,43 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2 215,29 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

