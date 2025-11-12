OCI Company öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

OCI Company hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1935,22 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1110,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 908,85 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 845,11 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at