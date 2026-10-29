OCI Company stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

OCI Company hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 770,96 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -5715,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

OCI Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 599,09 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 476,38 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at