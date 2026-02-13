|
13.02.2026 06:31:29
OCI Company vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
OCI Company hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1548,90 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3724,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,07 Prozent auf 810,59 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 853,92 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 7721,820 KRW. Im Vorjahr hatten 5077,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 3 380,06 Milliarden KRW, gegenüber 3 577,38 Milliarden KRW im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 5,52 Prozent präsentiert.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 4879,000 KRW gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 3 394,00 Milliarden KRW geschätzt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.