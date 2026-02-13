13.02.2026 06:31:29

OCI Company vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

OCI Company hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1548,90 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3724,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,07 Prozent auf 810,59 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 853,92 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 7721,820 KRW. Im Vorjahr hatten 5077,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 3 380,06 Milliarden KRW, gegenüber 3 577,38 Milliarden KRW im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 5,52 Prozent präsentiert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 4879,000 KRW gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 3 394,00 Milliarden KRW geschätzt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:10 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.02.26 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen