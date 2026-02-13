OCI Company vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

OCI Company hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1548,90 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3724,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,07 Prozent auf 810,59 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 853,92 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 7721,820 KRW. Im Vorjahr hatten 5077,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 3 380,06 Milliarden KRW, gegenüber 3 577,38 Milliarden KRW im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 5,52 Prozent präsentiert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 4879,000 KRW gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 3 394,00 Milliarden KRW geschätzt.

Redaktion finanzen.at