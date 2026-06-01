OCK Group Bhd Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

OCK Group Bhd Registered hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,01 MYR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 MYR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 174,7 Millionen MYR, während im Vorjahreszeitraum 135,7 Millionen MYR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at