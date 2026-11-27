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27.11.2026 06:31:29
OCK Group Bhd Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
OCK Group Bhd Registered hat am 26.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
OCK Group Bhd Registered hat ein EPS von 0,01 MYR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 MYR auf dem gleichen Niveau gelegen.
Der Umsatz wurde auf 237,6 Millionen MYR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 157,5 Millionen MYR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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