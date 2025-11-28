|
OCK Group Bhd Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
OCK Group Bhd Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 MYR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei OCK Group Bhd Registered ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 MYR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,02 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 157,5 Millionen MYR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 159,1 Millionen MYR umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
