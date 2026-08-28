OCK Group Bhd Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

OCK Group Bhd Registered veröffentlichte am 27.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

OCK Group Bhd Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 229,0 Millionen MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 184,4 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren.

OCK Group Bhd Registered hat ein EPS für das Gesamtjahr in Höhe von 0,040 MYR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,040 MYR auf dem gleichen Niveau gelegen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 728,84 Millionen MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte OCK Group Bhd Registered einen Umsatz von 645,07 Millionen MYR eingefahren.

Redaktion finanzen.at