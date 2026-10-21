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21.10.2026 06:31:29
Oconee Federal Financial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Oconee Federal Financial präsentierte in der am 19.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Oconee Federal Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,220 USD je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,46 Prozent auf 8,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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