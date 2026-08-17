Oconee Federal Financial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Oconee Federal Financial lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Oconee Federal Financial ein EPS von 0,250 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 41,06 Prozent auf 4,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Oconee Federal Financial 7,7 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,840 USD. Im letzten Jahr hatte Oconee Federal Financial einen Gewinn von 0,730 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 40,46 Prozent auf 29,39 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 17,50 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at