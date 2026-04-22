Oconee Federal Financial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Oconee Federal Financial hat am 20.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Oconee Federal Financial ein EPS von 0,170 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 7,7 Millionen USD gegenüber 7,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at