Octava präsentierte Quartalsergebnisse

Octava hat am 10.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,04 PLN. Im Vorjahresquartal hatte Octava ebenfalls ein EPS von 0,040 PLN je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Octava im vergangenen Quartal 4,8 Millionen PLN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 419,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Octava 0,9 Millionen PLN umsetzen können.

Redaktion finanzen.at