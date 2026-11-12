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12.11.2026 06:31:28
Octava: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Octava hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Octava ein Ergebnis je Aktie von -0,010 PLN vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,6 Millionen PLN vermeldet – das entspricht einem Plus von 54,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,4 Millionen PLN in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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