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RISE Aktie

RISE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006

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26.03.2026 01:00:49

Octopus boss: We've seen a 50% rise in solar panel sales since start of Iran war

The UK giant is optimistic but chief executive Greg Jackson tells the BBC he is making contingency plans.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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