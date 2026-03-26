RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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26.03.2026 01:00:49
Octopus boss: We've seen a 50% rise in solar panel sales since start of Iran war
The UK giant is optimistic but chief executive Greg Jackson tells the BBC he is making contingency plans.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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