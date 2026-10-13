London Stock Exchange Aktie

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WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

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In Verhandlungen 13.10.2026 16:04:00

Octus im Visier: LSEG verhandelt über Übernahme - Anleger schicken Aktie auf Talfahrt

Octus im Visier: LSEG verhandelt über Übernahme - Anleger schicken Aktie auf Talfahrt

Die London Stock Exchange Group erwägt einen milliardenschweren Zukauf.

Wie das Unternehmen mitteilte, verhandelt es derzeit mit Permira über den Kauf von Octus, einem Anbieter von Kreditdaten, Analysen und Workflow-Lösungen, für 3,5 Milliarden US-Dollar.

Der Betreiber der Londoner Börse teilte am Dienstag mit, dass noch keine endgültige Vereinbarung getroffen worden sei und ein Deal nicht garantiert werden könne.

Die proprietären Daten von Octus decken laut LSEG den gesamten Kreditlebenszyklus ab, mit einer starken Position im Bereich illiquider und privater Kredite. Octus wiese dank eines Abo-Modells mit hoher Kundenbindung eine Historie zweistelligen Umsatzwachstums auf.

Die London Stock Exchange-Aktie verliert in London zeitweise 4,45 Prozent auf 83,70 GBP.

DJG/DJN/mgo/uxd

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Bildquelle: Victor Moussa / Shutterstock.com

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09.10.26 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
08.10.26 London Stock Exchange Buy UBS AG
05.10.26 London Stock Exchange Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.26 London Stock Exchange Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.09.26 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
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