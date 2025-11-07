Ocugen: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ocugen ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ocugen die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Ocugen vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,07 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 1,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at